Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye
Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye mercredi 6 mai 2026.
Hendaye
Mercredis des petits lus
Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
De 1 à 3 ans.
Lectures pour les tout-petits à la Médiathèque d’Hendaye. .
Médiathèque 4 rue du Jaizkibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77
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English : Mercredis des petits lus
L’événement Mercredis des petits lus Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce
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