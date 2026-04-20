Atelier apéro Initiation à la peinture Restaurant l’APOSTrophe Hendaye

Hendaye

Atelier apéro Initiation à la peinture

Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Caricature en direct .

Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier apéro Initiation à la peinture

L’événement Atelier apéro Initiation à la peinture Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce