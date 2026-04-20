Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye
Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye lundi 20 avril 2026.
Hendaye
Exposition Partition à 6 mains
Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-05-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
.
Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63
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English : Exposition Partition à 6 mains
L’événement Exposition Partition à 6 mains Hendaye a été mis à jour le 2026-04-15 par Hendaye Tourisme & Commerce
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