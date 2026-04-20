Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye

Hendaye

Exposition Partition à 6 mains

Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-05-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

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Centre Social Denentzat 29 rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63

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English : Exposition Partition à 6 mains

L’événement Exposition Partition à 6 mains Hendaye a été mis à jour le 2026-04-15 par Hendaye Tourisme & Commerce