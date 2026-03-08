Semaines des Enfants Mini-golf Mini-Golf Hendaye

Semaines des Enfants Mini-golf

Mini-Golf Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Face à l’ancien Casino, sur le boulevard de la Mer, le Mini Golf d’Hendaye offre un parcours 18 trous, toute l’année.

Profite des Semaines des Enfants pour le découvrir ou le re-découvrir.

Réservation obligatoire.

A partir de 3 ans, accompagné obligatoirement d’un adulte. .

Mini-Golf Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

