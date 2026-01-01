Concert avec Jurgi Ekiza Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Concert avec Jurgi Ekiza

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

2026-05-13

Durée 75 minutes.

Jurgi Ekiza, chanteur et guitariste de Willis Drummond, a profité de la mise en sommeil indéfinie du groupe pour s’isoler et préparer son second album solo ARGITZALA.

Il vient présenter ce nouvel opus dans un format particulier : seul sur scène,

interprétant certains morceaux de manière intimiste et épurée, tandis que d’autres seront proposés dans une version bien plus étoffée.

Ce sera donc une occasion unique de découvrir ce nouvel album en live, mais aussi de redécouvrir des chansons issues de ses différents projets, réarrangées spécialement pour l’occasion. .

