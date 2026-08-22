Concert avec Jack Simard & Stann Duguet Saint-Étienne-lès-Remiremont
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Étienne-lès-Remiremont
Informations pratiques
Saint-Étienne-lès-Remiremont
Concert avec Jack Simard & Stann Duguet
Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ce tandem d’électrons d’une musique libre, en fusion, s’écarte à nouveau de tous les sentiers rebattus, dans une complicité volcanique et une précieuse sensibilité.
Pianiste et chanteur, Jack Simard, enfant du pays vosgien et fils prodige de la chanson indépendante, incarne ses élans poétiques par des gestes puissants, une voix forte, passionnée. Stann Duguet improvise, s’autorise toutes les audaces derrière son instrument débridé.
Voix, piano, poésie et violoncelle construisent un espace en mouvement, une matière imprévisible, intime et habitée.Tout public
20 .
Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 09 37 88 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This dynamic duo, with their free-spirited, fusion-style music, once again breaks away from all well-trodden paths, with volcanic chemistry and a delicate sensibility.
Pianist and singer Jack Simard, a native of the Vosges region and the prodigal son of the indie music scene, embodies his poetic impulses through powerful gestures and a strong, passionate voice. Stann Duguet improvises, allowing himself every daring move behind his unbridled instrument.
Voice, piano, poetry, and cello create a space in motion—an unpredictable, intimate, and lived-in atmosphere.
L’événement Concert avec Jack Simard & Stann Duguet Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-22 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME
À voir aussi à Saint-Étienne-lès-Remiremont (Vosges)
- Festival des 4 Pattes Salle Multi-Activité Saint-Étienne-lès-Remiremont 20 septembre 2026