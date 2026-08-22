Informations pratiques

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Concert avec Jack Simard & Stann Duguet

Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce tandem d’électrons d’une musique libre, en fusion, s’écarte à nouveau de tous les sentiers rebattus, dans une complicité volcanique et une précieuse sensibilité.

Pianiste et chanteur, Jack Simard, enfant du pays vosgien et fils prodige de la chanson indépendante, incarne ses élans poétiques par des gestes puissants, une voix forte, passionnée. Stann Duguet improvise, s’autorise toutes les audaces derrière son instrument débridé.

Voix, piano, poésie et violoncelle construisent un espace en mouvement, une matière imprévisible, intime et habitée.Tout public

20 .

Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 09 37 88 20

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English :

This dynamic duo, with their free-spirited, fusion-style music, once again breaks away from all well-trodden paths, with volcanic chemistry and a delicate sensibility.

Pianist and singer Jack Simard, a native of the Vosges region and the prodigal son of the indie music scene, embodies his poetic impulses through powerful gestures and a strong, passionate voice. Stann Duguet improvises, allowing himself every daring move behind his unbridled instrument.

Voice, piano, poetry, and cello create a space in motion—an unpredictable, intimate, and lived-in atmosphere.

L’événement Concert avec Jack Simard & Stann Duguet Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-22 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME