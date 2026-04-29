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Concert avec la Chorale Kantu Eglise Sainte Anne Hendaye

Concert avec la Chorale Kantu Eglise Sainte Anne Hendaye mardi 18 août 2026.

Lieu : Eglise Sainte Anne

Adresse : 38, rond-point Père Paul Simon

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Hendaye

Concert avec la Chorale Kantu

Eglise Sainte Anne 38, rond-point Père Paul Simon Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

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Eglise Sainte Anne 38, rond-point Père Paul Simon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 

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English : Concert avec la Chorale Kantu

L’événement Concert avec la Chorale Kantu Hendaye a été mis à jour le 2026-04-29 par Hendaye Tourisme & Commerce

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