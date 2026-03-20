Concert avec la chorale Lapurtarrak d’Ustaritz Eglise Sainte Anne Hendaye

Concert avec la chorale Lapurtarrak d’Ustaritz

Eglise Sainte Anne 38 Rond-Point Père Paul Simon Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

LAPURTARRAK, qui en basque signifie ceux du Labourd , est une chorale mixte fondée en mars 1989 à Ustaritz, capitale historique de la province du Labourd.

De sa création jusqu’en septembre 1999, la chorale LAPURTARRAK a été dirigée par le chef de chœur Jean-Claude Landart, également organiste et harmonisateur.

D’octobre 1999 à octobre 2016, la chorale a été conduite par Marilys Daguerre, chef de chœur et cantatrice soprano. LAPURTARRAK a ensuite été dirigée par Yves Panizzoli, chef de chœur et txistulari, formé comme ses prédécesseurs au Conservatoire de Bayonne.

Ce dernier a passé le relais en 2024 à Sayonara Shhim, cheffe de chœur et chanteuse professionnelle.

LAPURTARRAK réunit une trentaine de choristes. Lors de ses propres concerts ou à l’occasion d’offices religieux, fêtes ou bénédictions nuptiales, la chorale met en valeur le patrimoine musical du Pays basque. .

Eglise Sainte Anne 38 Rond-Point Père Paul Simon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 41 39 88

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English : Concert avec la chorale Lapurtarrak d’Ustaritz

L’événement Concert avec la chorale Lapurtarrak d’Ustaritz Hendaye a été mis à jour le 2026-03-18 par Hendaye Tourisme & Commerce