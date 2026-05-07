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Le Club Médiathèque Hendaye

Le Club Médiathèque Hendaye

Le Club Médiathèque Hendaye vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 4 Rue du Jaizquibel

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif :

Hendaye

Le Club

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:15:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Club de lecture pour les plus 13 ans.   .

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77 

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English : Le Club

L’événement Le Club Hendaye a été mis à jour le 2026-05-05 par Hendaye Tourisme & Commerce

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