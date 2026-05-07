Le Club Médiathèque Hendaye
Le Club Médiathèque Hendaye vendredi 29 mai 2026.
Hendaye
Le Club
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:15:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Club de lecture pour les plus 13 ans. .
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77
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English : Le Club
L’événement Le Club Hendaye a été mis à jour le 2026-05-05 par Hendaye Tourisme & Commerce
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