Les Blablas (8 12 ans) Médiathèque Hendaye
Les Blablas (8 12 ans) Médiathèque Hendaye samedi 30 mai 2026.
Hendaye
Les Blablas (8 12 ans)
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tu as entre 8 et 12 ans, tu veux partager, échanger tes lectures ou en découvrir de nouvelles, discuter de tes coups de cœur, des livres que tu as lus, que tu souhaiterais lire, que tu as aimés ou détestés… .
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77
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English : Les Blablas (8 12 ans)
L’événement Les Blablas (8 12 ans) Hendaye a été mis à jour le 2026-05-05 par Hendaye Tourisme & Commerce
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