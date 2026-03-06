Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette

Concert avec le Choeur mixte Arraga

Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Avec la participation du Choeur Edelweiss de Tarbes. .

Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

