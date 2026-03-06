Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette
Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette samedi 23 mai 2026.
Concert avec le Choeur mixte Arraga
Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Avec la participation du Choeur Edelweiss de Tarbes. .
Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert avec le Choeur mixte Arraga
L’événement Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque