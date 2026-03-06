Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette

Concert avec le Choeur mixte Arraga

Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette samedi 23 mai 2026.

Concert avec le Choeur mixte Arraga

Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Avec la participation du Choeur Edelweiss de Tarbes.   .

Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec le Choeur mixte Arraga

L’événement Concert avec le Choeur mixte Arraga Espelette a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque

Prochains événements à Espelette