AGENDA · Reutenbourg
Concert avec le duo corse Sumente Reutenbourg
mardi 8 septembre 2026 · Reutenbourg
Informations pratiques
Reutenbourg
Concert avec le duo corse Sumente
21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
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21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com
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English :
L’événement Concert avec le duo corse Sumente Reutenbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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