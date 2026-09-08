Informations pratiques

Reutenbourg

Concert avec le duo corse Sumente

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-08 20:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

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21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

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English :

L’événement Concert avec le duo corse Sumente Reutenbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région