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AGENDA · Reutenbourg

Concert avec le duo corse Sumente Reutenbourg

mardi 8 septembre 2026 · Reutenbourg

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
21 rue du Couvent
Ville
67440 Reutenbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Reutenbourg

Concert avec le duo corse Sumente

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

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21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26  soeurs.reinacker@gmail.com

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English :

L’événement Concert avec le duo corse Sumente Reutenbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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