Le Mois de la Création Reutenbourg
samedi 12 septembre 2026 · Reutenbourg
Informations pratiques
Reutenbourg
Le Mois de la Création
21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26
Tous les week-ends de septembre spectacle ou concert, célébration en plein air suivie d’un apéritif concert, repas grillades, conférence, ateliers, visites guidées, contes, exposition … .
21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com
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English :
L’événement Le Mois de la Création Reutenbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région