UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reutenbourg

Le Mois de la Création Reutenbourg

samedi 12 septembre 2026 · Reutenbourg

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
21 rue du Couvent
Ville
67440 Reutenbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Reutenbourg

Le Mois de la Création

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26

Tous les week-ends de septembre spectacle ou concert, célébration en plein air suivie d’un apéritif concert, repas grillades, conférence, ateliers, visites guidées, contes, exposition …   .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26  soeurs.reinacker@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Mois de la Création Reutenbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région