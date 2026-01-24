Concert avec le groupe les NAUSTALS Beauzac
Concert avec le groupe les NAUSTALS
Salle de la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Concert des années 60/80 avec le groupe les NAUSTALS organisé par l’association Les Trempatiou dans la salle Espace la Dorlière.
Salle de la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 lesnaustals42@gmail.com
English :
60s/80s concert with the NAUSTALS organized by the association Les Trempatiou in the Espace la Dorlière hall.
L’événement Concert avec le groupe les NAUSTALS Beauzac a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron