Concert avec le groupe les NAUSTALS

Salle de la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert des années 60/80 avec le groupe les NAUSTALS organisé par l’association Les Trempatiou dans la salle Espace la Dorlière.

Salle de la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 lesnaustals42@gmail.com

English :

60s/80s concert with the NAUSTALS organized by the association Les Trempatiou in the Espace la Dorlière hall.

L’événement Concert avec le groupe les NAUSTALS Beauzac a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron