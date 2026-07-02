AGENDA · Longeville-sur-Mer
Concert avec le groupe Mécéki Longeville-sur-Mer
jeudi 20 août 2026 · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Concert avec le groupe Mécéki
Théâtre de verdure Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
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Théâtre de verdure Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 33
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English :
L’événement Concert avec le groupe Mécéki Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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