UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Longeville-sur-Mer

Concert avec le groupe Mécéki Longeville-sur-Mer

jeudi 20 août 2026 · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Théâtre de verdure
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

Concert avec le groupe Mécéki

Théâtre de verdure Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

  .

Théâtre de verdure Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert avec le groupe Mécéki Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Longeville-sur-Mer (Vendée)