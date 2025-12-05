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Concert avec le groupe vocal Mosaïque Eglise Saint Pierre Piriac-sur-Mer

Concert avec le groupe vocal Mosaïque Eglise Saint Pierre Piriac-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint Pierre

Adresse : Centre-ville

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Concert avec le groupe vocal Mosaïque

Eglise Saint Pierre Centre-ville Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06 22:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Chorale Mosaïque.   .

Eglise Saint Pierre Centre-ville Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 53 20 65  contact@groupevocalmosaique.fr

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English :

L’événement Concert avec le groupe vocal Mosaïque Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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