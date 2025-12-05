Concert avec le groupe vocal Mosaïque Eglise Saint Pierre Piriac-sur-Mer
Concert avec le groupe vocal Mosaïque Eglise Saint Pierre Piriac-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Piriac-sur-Mer
Concert avec le groupe vocal Mosaïque
Eglise Saint Pierre Centre-ville Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06 22:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Chorale Mosaïque. .
Eglise Saint Pierre Centre-ville Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 53 20 65 contact@groupevocalmosaique.fr
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English :
L’événement Concert avec le groupe vocal Mosaïque Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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