Concert avec le groupe vocal Mosaïque Eglise Saint Pierre Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Concert avec le groupe vocal Mosaïque

Eglise Saint Pierre Centre-ville Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06 22:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Chorale Mosaïque. .

Eglise Saint Pierre Centre-ville Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 53 20 65 contact@groupevocalmosaique.fr

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English :

L’événement Concert avec le groupe vocal Mosaïque Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44