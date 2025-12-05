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Vide-greniers du Moulin Bouteiller Rue de la Tranchée Piriac-sur-Mer

Vide-greniers du Moulin Bouteiller Rue de la Tranchée Piriac-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Tranchée

Adresse : Parking et aire de camping-cars

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Vide-greniers du Moulin Bouteiller

Rue de la Tranchée Parking et aire de camping-cars Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Sur le parking des camping-cars et rue de la Tranchée, une centaine d’exposants vous attendent. 
Sur place buvette et petite restauration. Animation musicale.   .

Rue de la Tranchée Parking et aire de camping-cars Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire   moulinpiriac44@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers du Moulin Bouteiller Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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