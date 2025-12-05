Vide-greniers du Moulin Bouteiller Rue de la Tranchée Piriac-sur-Mer
Vide-greniers du Moulin Bouteiller Rue de la Tranchée Piriac-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Piriac-sur-Mer
Vide-greniers du Moulin Bouteiller
Rue de la Tranchée Parking et aire de camping-cars Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Sur le parking des camping-cars et rue de la Tranchée, une centaine d’exposants vous attendent.
Sur place buvette et petite restauration. Animation musicale. .
Rue de la Tranchée Parking et aire de camping-cars Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire moulinpiriac44@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers du Moulin Bouteiller Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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