Vide-greniers du Moulin Bouteiller Rue de la Tranchée Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Vide-greniers du Moulin Bouteiller

Rue de la Tranchée Parking et aire de camping-cars Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Sur le parking des camping-cars et rue de la Tranchée, une centaine d’exposants vous attendent.

Sur place buvette et petite restauration. Animation musicale. .

Rue de la Tranchée Parking et aire de camping-cars Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire moulinpiriac44@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers du Moulin Bouteiller Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44