UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bitry

Concert avec les Affoubertis Bitry

vendredi 31 juillet 2026 · Bitry

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Chez Serafin
Ville
58310 Bitry
Département
Nièvre
Tarif

Bitry

Concert avec les Affoubertis

Chez Serafin Bitry Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert les Affoubertis chez Sérafin, ambiance assurée autour de la plancha.   .

Chez Serafin Bitry 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 27 48 38  serafin.cyril@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec les Affoubertis

L’événement Concert avec les Affoubertis Bitry a été mis à jour le 2026-07-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !