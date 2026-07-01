AGENDA · Bitry
Concert avec les Affoubertis Bitry
vendredi 31 juillet 2026 · Bitry
Informations pratiques
Bitry
Concert avec les Affoubertis
Chez Serafin Bitry Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert les Affoubertis chez Sérafin, ambiance assurée autour de la plancha. .
Chez Serafin Bitry 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 27 48 38 serafin.cyril@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert avec les Affoubertis
L’événement Concert avec les Affoubertis Bitry a été mis à jour le 2026-07-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !