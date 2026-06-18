Concert avec les Frères de Loin Place du Pin Agen
Concert avec les Frères de Loin Place du Pin Agen vendredi 31 juillet 2026.
Agen
Concert avec les Frères de Loin
Place du Pin PLANCHER DES VACHES Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Concert live avec Les Frères de Loin, un duo d’amis jouant jazz, blues, funk, reggae et plus. Une performance énergique à ne pas manquer pour danser et sourire.
Concert live avec Les Frères de Loin !
Deux amis d’enfance, deux voix complices, quatre instruments en main (guitare, harmonica, contrebasse, mandoline)… Les Frères de Loin débarquent au Plancher avec un groove qui sent bon le voyage !
Au programme
Jazz, blues, funk, New Orleans,
Reggae, calypso, musique cubaine,
Et une énergie contagieuse née de leur complicité et de leur amour de la scène.
Un duo généreux et solaire à ne pas manquer pour danser, sourire, vibrer. .
Place du Pin PLANCHER DES VACHES Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 91 15 2cdirection@gmail.com
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English : Concert avec les Frères de Loin
Live concert featuring Les Frères de Loin, a duo of friends playing jazz, blues, funk, reggae, and more. An energetic performance you won’t want to miss—perfect for dancing and having a good time.
L’événement Concert avec les Frères de Loin Agen a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Agen
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