Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert avec les Frères de Loin Place du Pin Agen

Concert avec les Frères de Loin Place du Pin Agen

Concert avec les Frères de Loin Place du Pin Agen vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place du Pin

Adresse : PLANCHER DES VACHES

Ville : 47000 Agen

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Agen

Concert avec les Frères de Loin

Place du Pin PLANCHER DES VACHES Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Concert live avec Les Frères de Loin, un duo d’amis jouant jazz, blues, funk, reggae et plus. Une performance énergique à ne pas manquer pour danser et sourire.
Concert live avec Les Frères de Loin !

Deux amis d’enfance, deux voix complices, quatre instruments en main (guitare, harmonica, contrebasse, mandoline)… Les Frères de Loin débarquent au Plancher avec un groove qui sent bon le voyage !

Au programme

Jazz, blues, funk, New Orleans,
Reggae, calypso, musique cubaine,
Et une énergie contagieuse née de leur complicité et de leur amour de la scène.

Un duo généreux et solaire à ne pas manquer pour danser, sourire, vibrer.   .

Place du Pin PLANCHER DES VACHES Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 91 15  2cdirection@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec les Frères de Loin

Live concert featuring Les Frères de Loin, a duo of friends playing jazz, blues, funk, reggae, and more. An energetic performance you won’t want to miss—perfect for dancing and having a good time.

L’événement Concert avec les Frères de Loin Agen a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Agen

À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)