Concert avec les Frères de Loin Place du Pin Agen vendredi 31 juillet 2026.

Agen

Concert avec les Frères de Loin

Place du Pin PLANCHER DES VACHES Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Concert live avec Les Frères de Loin, un duo d’amis jouant jazz, blues, funk, reggae et plus. Une performance énergique à ne pas manquer pour danser et sourire.

Concert live avec Les Frères de Loin !

Deux amis d’enfance, deux voix complices, quatre instruments en main (guitare, harmonica, contrebasse, mandoline)… Les Frères de Loin débarquent au Plancher avec un groove qui sent bon le voyage !

Au programme

Jazz, blues, funk, New Orleans,

Reggae, calypso, musique cubaine,

Et une énergie contagieuse née de leur complicité et de leur amour de la scène.

Un duo généreux et solaire à ne pas manquer pour danser, sourire, vibrer. .

Place du Pin PLANCHER DES VACHES Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 91 15 2cdirection@gmail.com

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English : Concert avec les Frères de Loin

Live concert featuring Les Frères de Loin, a duo of friends playing jazz, blues, funk, reggae, and more. An energetic performance you won’t want to miss—perfect for dancing and having a good time.

L’événement Concert avec les Frères de Loin Agen a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Agen