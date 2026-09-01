Concert avec les SWING COCOTTES Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Informations pratiques

Brocas

Concert avec les SWING COCOTTES

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Chers amis, le cercle de BROCAS vous invite le vendredi 11 septembre à 21h à une soirée authentique pleine de rythme.

Laissez vous emporter par l’univers pétillant du groupe Swing Cocottes qui sont trois sœurs hautes en couleur et qui embarquent le public dans un univers inspiré des années 50/60, entre swing, chansons rétro, humour et émotions. À travers leurs histoires de famille, leurs souvenirs et leurs petits conflits du quotidien, elles offrent un moment convivial, intergénérationnel et rempli de bonne humeur.

Une soirée pour écouter, chanter et pourquoi pas danser, une soirée inoubliable comme le cercle de BROCAS aime à vous les proposer.

Restauration rapide ! .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : Concert avec les SWING COCOTTES

L’événement Concert avec les SWING COCOTTES Brocas a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cœur Haute Lande