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Forum des associations La maison du maître de forges Brocas

samedi 5 septembre 2026 · La maison du maître de forges · Brocas

Forum des associations La maison du maître de forges Brocas

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La maison du maître de forges
Adresse
114 rue de l'étang
Ville
40420 Brocas
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Brocas

Forum des associations

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations
A la découverte des associations de BROCAS
Forum des associations
A la découverte des associations de BROCAS   .

La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40  accueil@brocas.fr

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