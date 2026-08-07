Forum des associations La maison du maître de forges Brocas
samedi 5 septembre 2026 · La maison du maître de forges · Brocas
Informations pratiques
Brocas
Forum des associations
La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations
A la découverte des associations de BROCAS
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A la découverte des associations de BROCAS .
La maison du maître de forges 114 rue de l’étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 40 accueil@brocas.fr
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English : Forum des associations
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L’événement Forum des associations Brocas a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cœur Haute Lande