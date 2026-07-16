Concert BACANO BANDA + SARDINADE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Informations pratiques

Brocas

Concert BACANO BANDA + SARDINADE

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le vendredi 21 Août à 20h30 , le cercle de BROCAS vous donne rendez-vous à la traditionnelle soirée de fin d’été pour un concert avec le groupe BACANO BANDA et vous convie à son incontournable Sardinade Géante.

Porté par les sonorités festives de la cumbia,du porro, de la pachanga et des rythmes latino-américains, ce groupe déborde d’énergie communicative et transforme chaque concert en une immense fête populaire. Des musiciens passionnés,une ambiance chaleureuse, des mélodies ensoleillées… tous les ingrédients réunis pour une invitation au chant et à la danse. Pour compléter cette grande fête, le cercle de BROCAS vous convie donc à sa Sardinade Géante et vous ouvre ses portes pour faire vivre ce qui fait son identité : la convivialité,la générosité , la musique et le plaisir d’être ensemble.Rendez-vous donc, chers amis, au cercle de BROCAS, pourvoyeur de bonheur, le vendredi 21/08 .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : Concert BACANO BANDA + SARDINADE

L’événement Concert BACANO BANDA + SARDINADE Brocas a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cœur Haute Lande