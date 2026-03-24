Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre Pont-Saint-Pierre
Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre Pont-Saint-Pierre dimanche 31 mai 2026.
Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre
EGLISE SAINT NICOLAS Pont-Saint-Pierre Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de PONT-SAINT-PIERRE illuminée pour l’occasion par des centaines de bougies.
Dans une ambiance feutrée, le son incroyable des instruments résonnera dans le chœur de l’Eglise et le cœur de chacun. .
EGLISE SAINT NICOLAS Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie +33 2 32 49 70 14 lavigne.v@wanadoo.fr
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L’événement Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre Pont-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure