Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre

EGLISE SAINT NICOLAS Pont-Saint-Pierre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de PONT-SAINT-PIERRE illuminée pour l’occasion par des centaines de bougies.

Dans une ambiance feutrée, le son incroyable des instruments résonnera dans le chœur de l’Eglise et le cœur de chacun. .

EGLISE SAINT NICOLAS Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie +33 2 32 49 70 14 lavigne.v@wanadoo.fr

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English : Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre

L’événement Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Romilly sur Andelle en l’Eglise Saint Nicolas de Pont-Saint-Pierre Pont-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure