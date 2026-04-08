Pont-Saint-Pierre

Visite guidée de la filature Levavasseur

Pont-Saint-Pierre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Filature cathédrale au cœur de la vallée de l’Andelle, la filature Levavasseur est un lieu magique par son environnement et un site exceptionnel par ses dimensions. Rarement ouvert au public, l’Office de tourisme Lyons Andelle vous propose une visite privilégiée pour (re)découvrir l’histoire tumultueuse de cette ancienne filature de coton.

Stationnement sur le parking de l’Abbaye de Fontaine-Guérard.

Créneaux des visites 10:30, 14:00 et 16:00

7€/adulte.

4€ pour les enfants âgés de 10 à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap.

Réservation obligatoire:

02 32 49 31 65

info@lyons-andelle-tourisme.com .

Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com

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English : Visite guidée de la filature Levavasseur

L’événement Visite guidée de la filature Levavasseur Pont-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Lyons Andelle