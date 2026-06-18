Concert avec Lori Bess Duo le Plancher des Vaches Agen vendredi 24 juillet 2026.

Agen

Concert avec Lori Bess Duo

le Plancher des Vaches Place du Pin Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Lori Bess revient au Plancher en duo pour une soirée feel good aux sonorités folk pop urbaine. Au programme des reprises internationales des années 90/2000, entre douceur et groove, avec une touche personnelle. Un moment musical vivant et généreux pour votre soirée d’été !

Lori Bess en concert (duo) au Plancher !

Ambiance feel good, énergie solaire et voix lumineuse Lori Bess revient au Plancher en duo pour vous faire vibrer sur un répertoire folk pop urbaine internationale !

Des reprises soigneusement choisies, qui font la part belle aux années 90/2000, entre douceur et groove, avec une belle touche personnelle.

Un moment de musique vivant et généreux, parfait pour accompagner votre soirée d’été ! .

le Plancher des Vaches Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 2cdirection@gmail.com

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English : Concert avec Lori Bess Duo

Lori Bess returns to Le Plancher as part of a duo for a feel-good evening of urban folk-pop sounds. On the program: international covers from the ’90s and 2000s, blending soft melodies and groove with a personal touch. A lively and generous musical experience to kick off your night!

L’événement Concert avec Lori Bess Duo Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen