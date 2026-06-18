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Concert avec Lori Bess Duo le Plancher des Vaches Agen

Concert avec Lori Bess Duo le Plancher des Vaches Agen

Concert avec Lori Bess Duo le Plancher des Vaches Agen vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : le Plancher des Vaches

Adresse : Place du Pin

Ville : 47000 Agen

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Agen

Concert avec Lori Bess Duo

le Plancher des Vaches Place du Pin Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Lori Bess revient au Plancher en duo pour une soirée feel good aux sonorités folk pop urbaine. Au programme des reprises internationales des années 90/2000, entre douceur et groove, avec une touche personnelle. Un moment musical vivant et généreux pour votre soirée d’été !
Lori Bess en concert (duo) au Plancher !

Ambiance feel good, énergie solaire et voix lumineuse Lori Bess revient au Plancher en duo pour vous faire vibrer sur un répertoire folk pop urbaine internationale !

Des reprises soigneusement choisies, qui font la part belle aux années 90/2000, entre douceur et groove, avec une belle touche personnelle.
Un moment de musique vivant et généreux, parfait pour accompagner votre soirée d’été !   .

le Plancher des Vaches Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   2cdirection@gmail.com

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English : Concert avec Lori Bess Duo

Lori Bess returns to Le Plancher as part of a duo for a feel-good evening of urban folk-pop sounds. On the program: international covers from the ’90s and 2000s, blending soft melodies and groove with a personal touch. A lively and generous musical experience to kick off your night!

L’événement Concert avec Lori Bess Duo Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen

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