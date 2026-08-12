Concert avec Los Musicos Del Gallo GERM Germ

Informations pratiques

Germ

Concert avec Los Musicos Del Gallo

GERM Eglise Germ Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-20 18:00:00

fin : 2027-08-20

Date(s) :

2027-08-20

Concert à l’église de Germ Los musicos del Gallo

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GERM Eglise Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 27

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English :

Concert at the Germ Church: Los Musicos del Gallo

L’événement Concert avec Los Musicos Del Gallo Germ a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de la Vallée du Louron|CDT65