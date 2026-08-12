AGENDA · Germ
Concert avec Los Musicos Del Gallo GERM Germ
vendredi 20 août 2027 · GERM · Germ
Informations pratiques
Germ
Concert avec Los Musicos Del Gallo
GERM Eglise Germ Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-20 18:00:00
fin : 2027-08-20
Date(s) :
2027-08-20
Concert à l’église de Germ Los musicos del Gallo
.
GERM Eglise Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at the Germ Church: Los Musicos del Gallo
L’événement Concert avec Los Musicos Del Gallo Germ a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de la Vallée du Louron|CDT65