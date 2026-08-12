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AGENDA · Germ

Concert avec Los Musicos Del Gallo GERM Germ

vendredi 20 août 2027 · GERM · Germ

Informations pratiques

Début
vendredi 20 août 2027
Fin
vendredi 20 août 2027
Heure de début
18:00:00
Lieu
GERM
Adresse
Eglise
Ville
65240 Germ
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Germ

Concert avec Los Musicos Del Gallo

GERM Eglise Germ Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-08-20 18:00:00
fin : 2027-08-20

Date(s) :
2027-08-20

Concert à l’église de Germ Los musicos del Gallo
  .

GERM Eglise Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 27 

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English :

Concert at the Germ Church: Los Musicos del Gallo

L’événement Concert avec Los Musicos Del Gallo Germ a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de la Vallée du Louron|CDT65