Concert avec Ludi Jo White au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire
Concert avec Ludi Jo White au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire dimanche 24 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Concert avec Ludi Jo White au Bistr’O du Village
521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
.
521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert avec Ludi Jo White au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Dîner de Vigneron Domaine Les Clayères Talmont-Saint-Hilaire 6 mai 2026
- Atelier Constructionde gîtes à insectes Rue de Louza Talmont-Saint-Hilaire 7 mai 2026
- Concert BLUESYBLENDERS Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire 8 mai 2026
- Troc à Plantes Talmont-Saint-Hilaire 9 mai 2026
- Repair Café La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire 9 mai 2026