Concert avec Mannheim Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Informations pratiques

Granville

Concert avec Mannheim

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le duo incontournable du sud Manche débarque au Mercure Granville Le Grand Large !

Préparez-vous à vivre une soirée musicale exceptionnelle ! Le samedi 11 juillet, le rooftop du Mercure Granville Le Grand Large vibrera au son de Mannheim, le duo incontournable du Sud Manche qui séduit le public à chacune de ses prestations.

Avec leur univers musical authentique, leur énergie communicative et leur complicité sur scène, Mannheim promet un concert riche en émotions, en reprises revisitées et en moments de partage. Une soirée idéale pour se retrouver entre amis, en famille ou simplement profiter d’un concert en plein air dans un cadre exceptionnel.

Imaginez-vous… Le soleil qui se couche sur la mer, un verre à la main, une ambiance chaleureuse, de la bonne musique live et une vue imprenable sur la baie de Granville… Tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée dont vous vous souviendrez longtemps.

Samedi 11 juillet, accueil du public dès 20h

Concert à 20h30

Mercure Granville Le Grand Large, 5 rue de la Falaise 50400 Granville

Entrée gratuite Ouvert à tous !

Boissons et petite restauration sur place, pour profiter pleinement de la soirée sans quitter le concert.

Que vous soyez fidèle au groupe Mannheim ou que vous souhaitiez les découvrir pour la première fois, ne manquez pas cette belle soirée musicale dans l’un des plus beaux cadres de Granville.

Invitez vos proches, partagez cette publication et venez nombreux applaudir le duo incontournable du Sud Manche !

Le Mercure Granville Le Grand Large vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et des émotions. On vous attend nombreux ! .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Concert avec Mannheim

L’événement Concert avec Mannheim Granville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer