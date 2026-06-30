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Boucles d’oreilles en résine Granville

mercredi 8 juillet 2026 · Granville

Boucles d’oreilles en résine Granville

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
9 Rue du Docteur Letourneur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Boucles d’oreilles en résine

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Durant cet atelier, vous fabriquerez votre paire de boucles d’oreilles en résine. Marie sera à vos côtés pour la découverte de la technique et le guidage pas à pas.
Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi les fleurs séchées et paillettes ;-).
Un moment créatif et de partage.
Atelier pour les adultes et ados à partir de 10 ans.   .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Boucles d’oreilles en résine

L’événement Boucles d’oreilles en résine Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer

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