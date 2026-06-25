Granville

Maison du Projet ouverture pour l’été

4 Rue Lecarpentier Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

A partir du 1er juillet, les touristes, granvillais et locaux pourront à nouveau passer les portes de la Maison du Projet pour s’informer sur l’avancement des différents chantiers relatifs aux collections du Musée d’art et d’histoire.

Cette année, le projet de requalification de la Halle au Blé en Centre de conservation est au cœur de l’actualité le curage et le désamiantage commencés à l’automne 2025 sont achevés. De nouvelles vues du bâtiment, les plans d’aménagement et le calendrier des travaux sont ainsi présentés aux visiteurs qui s’enthousiasment chaque année en prenant connaissance des actions menées sur les collections granvillaises pendant la fermeture du Musée d’art et d’histoire. En parallèle des travaux, qui vont s’étendre jusqu’en 2028, le chantier des collections se poursuit et là aussi, les visiteurs pourront en savoir davantage sur les mesures prises afin d’assurer leur bonne conservation acquisition, inventaire, récolement, prises de vue…

En passant la porte de la Maison du Projet, les visiteurs peuvent également découvrir le jardin de l’œuvre, offrant une vue imprenable sur le port de Granville.

Du 1er juillet au 31 août, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h

Gratuit .

4 Rue Lecarpentier Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : Maison du Projet ouverture pour l’été

L’événement Maison du Projet ouverture pour l’été Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer