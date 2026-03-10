Visite commentée Musée Christian Dior Granville

Visite commentée

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:15:00

fin : 2026-07-30 19:15:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

En 2026, l’exposition Christian Dior à la recherche des couleurs de l’enfance invite les visiteurs à plonger dans les jeunes années granvillaises de Christian Dior, au début du XXe siècle. Des souvenirs qui ont activement marqué ses créations, jusqu’à constituer les codes de sa maison de couture, qui perdurent aujourd’hui.

Après la fermeture du musée, dans une configuration intimiste (15 personnes au maximum), l’occasion est donnée aux participants d’approfondir l’histoire de la maison et de son fondateur. .

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30

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English : Visite commentée

L’événement Visite commentée Granville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Granville Terre et Mer