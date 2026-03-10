Promenade guidée dans la ville Les Dior à Granville, une famille entreprenante Musée Christian Dior Granville

Promenade guidée dans la ville Les Dior à Granville, une famille entreprenante

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Découvrez, lors d’une balade guidée au cœur de la ville, comment les Dior ont marqué la vie locale et comment leurs activités industrielles ont en partie façonné l’aménagement urbain. Cette visite donne à comprendre l’histoire familiale de Christian Dior, issu d’une lignée d’entrepreneurs attachés à leur cité.

Au départ du Jardin Christian Dior, les visiteurs découvrirent le Val-ès-Fleurs et l’emplacement des anciennes usines d’engrais Dior, la bouchonnerie, la brasserie, la gare ferroviaire, ainsi que quelques bâtiments civils comme l’école Lanos et certaines maisons d’habitation des Dior.

La promenade guidée dure 1h30 à 2h. Elle est destinée aux personnes de 16 ans et plus, bons marcheurs, équipés de chaussures de marche balade de 5km. En raison des nombreux escaliers, la balade n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Les participants doivent se munir d’un chapeau ou d’un parapluie et d’une bouteille d’eau. En cas de météo défavorable, la balade guidée pourrait être annulée. .

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30 musee@museechristiandior.fr

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L’événement Promenade guidée dans la ville Les Dior à Granville, une famille entreprenante Granville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Granville Terre et Mer