Ciné-concert: julien doré Le Select Granville

Granville

Ciné-concert: julien doré

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

CINÉ-CONCERT: JULIEN DORÉ, LE DERNIER PESTACLE

Rendez-vous Lundi jeudi 2 juillet à 20h30

Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique.

Un spectacle monumental.

Une scénographie spectaculaire et immersive.

Dans un univers visuel foisonnant, à la fois poétique et onirique, entre humour et émotion, chaque chanson devient un tableau, alternant moments grandioses et instants plus intimistes.

Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion …

Durée 1h50.

Séance unique, exclusivement au cinéma ! .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-concert: julien doré

L’événement Ciné-concert: julien doré Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer