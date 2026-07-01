Concert avec Melidja dans un jardin à Hasnon – 19 septembre, Un jardin au milieu des champs, Hasnon

Informations pratiques

Concert avec Melidja dans un jardin à Hasnon – 19 septembre Samedi 19 septembre, 19h00 Un jardin au milieu des champs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/2f3f6e9b (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique avec Melidja, qui vous invite à un concert de chanson française métisse dans un jardin enchanteur, au cœur des champs de Hasnon. Accompagnée de sa bassiste, elle mêle jazz, néo soul, hip hop et chanson à texte pour créer une expérience musicale inoubliable. Installez-vous sous les saules, profitez de l’ambiance chaleureuse et laissez-vous emporter par la magie d’un feu de camp. C’est l’occasion de découvrir une artiste talentueuse dans un cadre bucolique et intimiste. 19/09/2026 Un jardin au milieu des champs ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/2f3f6e9b

Un jardin au milieu des champs Hasnon Hasnon 59178 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/2f3f6e9b »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/2f3f6e9b »}]

Concert métissé avec Melidja à Hasnon, 19/09/2026, 10€, places limitées. Hormur Musique