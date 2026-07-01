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Concert avec Melidja dans un jardin à Hasnon – 19 septembre, Un jardin au milieu des champs, Hasnon

samedi 19 septembre 2026 · Un jardin au milieu des champs · Hasnon

Concert avec Melidja dans un jardin à Hasnon – 19 septembre, Un jardin au milieu des champs, Hasnon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Un jardin au milieu des champs
Adresse
Hasnon
Ville
59178 Hasnon
Département
Nord

Concert avec Melidja dans un jardin à Hasnon – 19 septembre Samedi 19 septembre, 19h00 Un jardin au milieu des champs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/2f3f6e9b (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique avec Melidja, qui vous invite à un concert de chanson française métisse dans un jardin enchanteur, au cœur des champs de Hasnon. Accompagnée de sa bassiste, elle mêle jazz, néo soul, hip hop et chanson à texte pour créer une expérience musicale inoubliable. Installez-vous sous les saules, profitez de l’ambiance chaleureuse et laissez-vous emporter par la magie d’un feu de camp. C’est l’occasion de découvrir une artiste talentueuse dans un cadre bucolique et intimiste. 19/09/2026 Un jardin au milieu des champs ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/2f3f6e9b

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Concert métissé avec Melidja à Hasnon, 19/09/2026, 10€, places limitées. Hormur Musique

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