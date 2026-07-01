Concert avec Pauline dans un jardin à Hasnon – 7 août, Un jardin au milieu des champs, Hasnon

Informations pratiques

Concert avec Pauline dans un jardin à Hasnon – 7 août Vendredi 7 août, 19h00 Un jardin au milieu des champs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T19:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T19:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/40080e4c (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique de musique et de partage dans un cadre enchanteur ! Pauline vous ouvre les portes de son univers musical à l’occasion de la sortie de son mini album. Imaginez-vous, confortablement installé dans un jardin bucolique, entouré de nature, au milieu des champs chez Dorothée et Nicolas à Hasnon. Loin des grandes salles de concert, cet événement intimiste vous offre la chance de rencontrer l’artiste de manière authentique.

Chaque coin du jardin a été pensé pour vous offrir une expérience immersive, des chaises suspendues sous le saule pleureur aux terrasses ombragées. Laissez-vous emporter par la voix de Pauline et profitez de l’instant présent.

Le 7 août 2026 Hasnon ️ À partir de 1 €, places limitées

→ Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/40080e4c

Un jardin au milieu des champs Hasnon Hasnon 59178 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/40080e4c »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/40080e4c »}]

Concert intimiste avec Pauline à Hasnon, 7 août. 1€, places limitées. Hormur Musique