Concert avec Sol Argentina Rue Jean-Louis Heurtel Binic-Étables-sur-Mer

Concert avec Sol Argentina

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

En première partie, en même temps que le public, Jean-Baptiste Henry découvrira et improvisera au bandonéon sur les poèmes de Paul Dirmeikis.

Ils vous proposeront leur duo où interagissent la mise en voix des textes et la musique. En seconde partie, Jean-Baptiste Henry interprétera quelques pièces traditionnelles d’Argentine. Places limitées, réserver au 06 25 46 62 82. .

Rue Jean-Louis Heurtel Chapelle de St.Gilles Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 46 62 82

