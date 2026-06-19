Concert avec WELCOME WENDY Cercle de travailleurs Pissos

Pissos

Concert avec WELCOME WENDY

Cercle de travailleurs 619 rue des forgerons Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Bonjour à tous chers amis ! Si vous souhaitez connaître une excellente soirée sous le signe d’un univers musical fantasque,plongez dans le monde extravagant du trio loufoque de Wendy et ses deux acolytes, les Muffin Tops ,son toutou Banjo et son accordéon. Vous y rencontrerez la country, un mélange de soul , de folk, de hip hop, de cabaret et le chic avec le mauvais goût. En conclusion , un côté théâtral divers et varié pour un grand moment d’évasion décalé et hybride. Quand l’ubuesque rencontre le burlesque…

Venez nombreux au cercle de Brocas le vendredi 15 mai à 20h30 . Restauration rapide à partir de 19h30 .

Cercle de travailleurs 619 rue des forgerons Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : Concert avec WELCOME WENDY

L’événement Concert avec WELCOME WENDY Pissos a été mis à jour le 2026-06-19 par PNR Landes de Gascogne