Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Pissos mardi 28 juillet 2026.

Pissos

Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10

Pissos Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit tronçon de la Leyre, animé par un guide de rivière.

Cette approche douce et sensible offrira la possibilité de découvrir traces et indices des animaux, et avec un peu de chance, d’apercevoir un Martin-pêcheur ou une Cistude d’Europe.

Réservation obligatoire.

Enfant dès 7 ans accompagnés de leurs parents. Savoir nager. .

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10

L’événement Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Pissos a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne