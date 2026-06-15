Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Pissos
Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Pissos mardi 28 juillet 2026.
Pissos
Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10
Pissos Landes
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit tronçon de la Leyre, animé par un guide de rivière.
Cette approche douce et sensible offrira la possibilité de découvrir traces et indices des animaux, et avec un peu de chance, d’apercevoir un Martin-pêcheur ou une Cistude d’Europe.
Réservation obligatoire.
Enfant dès 7 ans accompagnés de leurs parents. Savoir nager. .
Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10
L’événement Descente de la Leyre en canoë collectif, le C10 Pissos a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne
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