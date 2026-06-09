Pissos

9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

Base de Loisirs Testarouman Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

9ème Festival Partir en Livre sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.

Au programme à la Base de Loisirs de Testarouman à PISSOS

14h/18h: Ateliers Arts Plastiques avec Quitterie Duvignac,Manga avec le Mangaka Zabz Yakujo,Amuse-Mots avec l’auteur Jean-Christophe Charnay,coin médiathèque, librairie,dédicaces,Ludobus.

15h Spectacle Don Quichotte sur les routes de la Manche Cie Théâtre du Vide Poches. Théâtre de rue, humour, théâtre d’objet.

Tout Public -Salle des fêtes et mairie en cas de pluie

Le Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre .

Base de Loisirs Testarouman Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05

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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Pissos a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande