9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Pissos
9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Pissos mercredi 15 juillet 2026.
Pissos
9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande
Base de Loisirs Testarouman Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
9ème Festival Partir en Livre sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.
Au programme à la Base de Loisirs de Testarouman à PISSOS
14h/18h: Ateliers Arts Plastiques avec Quitterie Duvignac,Manga avec le Mangaka Zabz Yakujo,Amuse-Mots avec l’auteur Jean-Christophe Charnay,coin médiathèque, librairie,dédicaces,Ludobus.
15h Spectacle Don Quichotte sur les routes de la Manche Cie Théâtre du Vide Poches. Théâtre de rue, humour, théâtre d’objet.
Tout Public -Salle des fêtes et mairie en cas de pluie
Le Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre .
Base de Loisirs Testarouman Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05
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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande
L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Pissos a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande
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