CONCERT Avène
CONCERT Avène samedi 11 juillet 2026.
Avène
CONCERT
place du marché Avène Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le syndicat des chasseurs d’Avène, vous convie à la journée conviviale, de partages et de traditions 2026
Au programme
15h concours de pétanque en doublettes avec coupes à gagner et buvette sur place
20h repas taboulé fraicheur, caille au flambadou accompagnée de flageolets, fromage, fruits de saison, vin et café compris
Soir Animations musicale
Réservation pourle repas au 06 31 96 09 18
Le syndicat des chasseurs d’Avène, vous convie à la journée conviviale, de partages et de traditions 2026
Au programme
15h concours de pétanque en doublettes avec coupes à gagner et buvette sur place
20h repas maison et tradition taboulé fraicheur, caille au flambadou accompagnée de flageolets, fromage, fruits de saison, vin et café compris
Soir Animations musicale
Réservation pour le repas au 06 31 96 09 18 .
place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51
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English :
The Avène Hunters’ Association invites you to its 2026 Day of Fellowship, Sharing, and Traditions
On the program:
3:00 PM: Doubles pétanque tournament with trophies to be won and refreshments available on site
8:00 PM Dinner: fresh tabbouleh, flambadou-style quail served with flageolet beans, cheese, seasonal fruit, wine, and coffee included
Evening: Live music
Reservations for the meal: 06 31 96 09 18
L’événement CONCERT Avène a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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