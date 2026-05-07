MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS Avène
MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS Avène vendredi 19 juin 2026.
Avène
MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS
salle des fetes truscas Avène Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Respirer Novembre Matinée Yoga, Méditation & Cercle de Femmes. A la a Salle de Fêtes de Truscas.Tarif 25 € (thé et gâteau maison inclus) Inscription infos 0671013904/ woolerkate@gmail.com
Au programme yoga doux, méditation, respiration, rituel saisonnier (création de couronnes de fleurs) et temps entre femmes.
Déjeuner végétarien partagé — chacune peut apporter un plat sain si elle le
Matinée Yoga, Méditation & Cercle de Femmes.
A la Salle de Fêtes de Truscas.
Tarif 25 € (thé et gâteau maison inclus)
Inscription infos 0671013904/ woolerkate@gmail.com
Un cercle de femmes autour du solstice d’été pour se reconnecter à soi et au rythme des saisons.
Au programme yoga doux, méditation, respiration, rituel saisonnier (création de couronnes de fleurs) et temps entre femmes.
Déjeuner végétarien partagé — chacune peut apporter un plat sain si elle le souhaite. .
salle des fetes truscas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 71 01 39 04 woolerkate@gmail.com
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English :
Breathing November ? Morning Yoga, Meditation & Women’s Circle. At the Salle de Fêtes in Truscas. fee: 25 ? (tea and homemade cake included) Registration info: 0671013904/ woolerkate@gmail.com
Program: gentle yoga, meditation, breathing, seasonal ritual (wreath-making) and women’s time.
Shared vegetarian lunch everyone is welcome to bring a healthy dish if they like
L’événement MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS Avène a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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