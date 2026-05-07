Avène

MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS

salle des fetes truscas Avène Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Respirer Novembre Matinée Yoga, Méditation & Cercle de Femmes. A la a Salle de Fêtes de Truscas.Tarif 25 € (thé et gâteau maison inclus) Inscription infos 0671013904/ woolerkate@gmail.com

Au programme yoga doux, méditation, respiration, rituel saisonnier (création de couronnes de fleurs) et temps entre femmes.

Déjeuner végétarien partagé — chacune peut apporter un plat sain si elle le

Matinée Yoga, Méditation & Cercle de Femmes.

A la Salle de Fêtes de Truscas.

Tarif 25 € (thé et gâteau maison inclus)

Inscription infos 0671013904/ woolerkate@gmail.com

Un cercle de femmes autour du solstice d’été pour se reconnecter à soi et au rythme des saisons.

Au programme yoga doux, méditation, respiration, rituel saisonnier (création de couronnes de fleurs) et temps entre femmes.

Déjeuner végétarien partagé — chacune peut apporter un plat sain si elle le souhaite. .

salle des fetes truscas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 71 01 39 04 woolerkate@gmail.com

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English :

Breathing November ? Morning Yoga, Meditation & Women’s Circle. At the Salle de Fêtes in Truscas. fee: 25 ? (tea and homemade cake included) Registration info: 0671013904/ woolerkate@gmail.com

Program: gentle yoga, meditation, breathing, seasonal ritual (wreath-making) and women’s time.

Shared vegetarian lunch everyone is welcome to bring a healthy dish if they like

L’événement MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS Avène a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB