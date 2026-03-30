CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE À AVÈNE

Place du marché Avène Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-28 2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27

Concours amical de pétanque au boulodrome d’Avène. 8pers minimum. P:3€/pers. Inscription au 04 67 23 43 38.

Changement de partenaire à chaque partie. 3 parties jouées.

Calcul des points au goal-average sur les 3 parties.

Un petit lot est offert aux 3 gagnants et le concours est suivi d’un verre de l’amitié.

Concours amical de pétanque au boulodrome d’Avène. 8pers minimum. P:3€/pers. Inscription au 04 67 23 43 38.

Changement de partenaire à chaque partie. 3 parties jouées.

Calcul des points au goal-average sur les 3 parties.

Un petit lot est offert aux 3 gagnants et le concours est suivi d’un verre de l’amitié . .

Place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

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English :

Friendly pétanque competition at the Avène boulodrome. Minimum 8pers. P:3?/pers. Registration 04 67 23 43 38.

Change of partner for each game. 3 games played.

Points calculated by goal-average over the 3 games.

A small prize is offered to the 3 winners and the competition is followed by a friendly drink (except on welcome days when everyone joins in).

L’événement CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE À AVÈNE Avène a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB