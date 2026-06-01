Concert AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle

Avéron-Bergelle

Concert

AVERON-BERGELLE 725 route de la douze Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Trio Charivari vous invite à une escale musicale autour du monde, un voyage vivant et chaleureux à travers les musiques populaires d’ici et d’ailleurs. Au fil du concert, les trois musiciens explorent des répertoires inspirés des traditions du monde, mêlant rythmes entraînants, mélodies émouvantes et sonorités venues de multiples horizons.

Une soirée conviviale placée sous le signe de la découverte, du voyage et de la rencontre entre les cultures à travers la musique.

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AVERON-BERGELLE 725 route de la douze Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 5 62 08 53 88 lepouteou32@gmail.com

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English :

The Trio Charivari invites you on a musical voyage around the world, a lively and warm journey through popular music from near and far. Throughout the concert, the three musicians explore repertoires inspired by the traditions of the world, blending lively rhythms, moving melodies and sounds from many different horizons.

A convivial evening of discovery, travel and encounters between cultures through music.

L’événement Concert Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65