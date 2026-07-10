Informations pratiques

Saint-Vaast-la-Hougue

Concert Aymaric SIMON & Howling House Band

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

BEFORE dans le cadre du Festival des passeurs de blues.

Morceaux coup de coeur avec pour objectif principal de rendre hommage à des artistes des 60’s/70’s parfois moins connus en Europe, tel que Eddie Holdman, Lonnie Johnson, Wynona Carr, RL Burnside, Magic Sam, Elmore James, Little Beaver, Bobby Blue Bland, Albert King…etc.

+ en 1ère partie OCEAN BOULEVARD CLAPTON TRIBUTE BAND .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98 contact@lespasseursdeblues.fr

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English : Concert Aymaric SIMON & Howling House Band

L’événement Concert Aymaric SIMON & Howling House Band Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire