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AGENDA · Saint-Vaast-la-Hougue

Concert Aymaric SIMON & Howling House Band Saint-Vaast-la-Hougue

mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Département
Manche
Tarif

Saint-Vaast-la-Hougue

Concert Aymaric SIMON & Howling House Band

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

BEFORE dans le cadre du Festival des passeurs de blues.

Morceaux coup de coeur avec pour objectif principal de rendre hommage à des artistes des 60’s/70’s parfois moins connus en Europe, tel que Eddie Holdman, Lonnie Johnson, Wynona Carr, RL Burnside, Magic Sam, Elmore James, Little Beaver, Bobby Blue Bland, Albert King…etc.
+ en 1ère partie OCEAN BOULEVARD CLAPTON TRIBUTE BAND   .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98  contact@lespasseursdeblues.fr

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English : Concert Aymaric SIMON & Howling House Band

L’événement Concert Aymaric SIMON & Howling House Band Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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