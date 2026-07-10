Concert Aymaric SIMON & Howling House Band Saint-Vaast-la-Hougue
mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue
Informations pratiques
Saint-Vaast-la-Hougue
Concert Aymaric SIMON & Howling House Band
Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
BEFORE dans le cadre du Festival des passeurs de blues.
Morceaux coup de coeur avec pour objectif principal de rendre hommage à des artistes des 60’s/70’s parfois moins connus en Europe, tel que Eddie Holdman, Lonnie Johnson, Wynona Carr, RL Burnside, Magic Sam, Elmore James, Little Beaver, Bobby Blue Bland, Albert King…etc.
+ en 1ère partie OCEAN BOULEVARD CLAPTON TRIBUTE BAND .
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98 contact@lespasseursdeblues.fr
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English : Concert Aymaric SIMON & Howling House Band
L’événement Concert Aymaric SIMON & Howling House Band Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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