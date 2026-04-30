Saint-Pierre-Église

Festival Les Traversées Tatihou Trio NÓTA

4 Rue de l’Église Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 22:15:00

Date(s) :

2026-08-15

Le trio NÓTA est composé de trois personnalités vocales singulières pouvant déployer une large palette d’interprétation, et sachant produire des harmonies éclatantes comme de riches unissons Cati Delolme, vocaliste éclectique et cheffe de chœur évoluant au sein des musiques traditionnelles, de la musique contemporaine, et des musiques improvisées, Gabrielle Varbetian, évoluant au sein des musiques anciennes, classiques et contemporaines, et Mélissa Zantman, évoluant au cœur des nouvelles musiques du monde. Elles produisent ensemble une polyphonie lumineuse, précise et ciselée, généreuse, animée d’une puissante vitalité.

Avec Öröm, c’est le répertoire vocal de Hongrie qu’elles mettent à l’honneur, à travers des œuvres de trois de ses plus grands compositeurs Béla Bartók, Zoltán Kodály et György Ligeti comme à travers des mélodies populaires issues de ses campagnes.

Les trois artistes nous embarquent dans les sonorités particulières de la langue hongroise si unique et si joueuse, déjà une musique en soi, à travers des récits épiques, des histoires loufoques, des chants à danser, des complaintes évoquant les peines de l’exil ou les tourments de l’amour. Le répertoire est traversé par les très beaux poèmes de célèbres auteurs comme Sándor Weöres, János Arany, ou issus de la tradition populaire hongroise, tous porteurs d’une puissante énergie et d’une émotion communicative. .

4 Rue de l’Église Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Trio NÓTA

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Trio NÓTA Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture