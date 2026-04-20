Saint-Pierre-Église

Conférence théâtrale Debout les vaches, la mer monte

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Debout les vaches la mer monte est un spectacle créé par les CPIE de Normandie qui permet au spectateur de se projeter en 2100 sur le territoire normand. Il permet entres autres de présenter les résultats des travaux menés par la communauté scientifique réunie au sein du GIEC normand et de sensibiliser les habitants aux conséquences des changements climatiques.

Création Un spectacle d’Aurélia Legrand, Sophie Lepionnier et Bertrand Morvilliers avec Maxime Gosselin (dramaturgie), Antoine Piel (scénographie) et Kiper Sonus (son).

Production Compagnie Bonne chance, CPIE Vallée de l’Orne et Union Régionale des CPIE normands.

HALLE 901 .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie

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English : Conférence théâtrale Debout les vaches, la mer monte

L’événement Conférence théâtrale Debout les vaches, la mer monte Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cotentin Le Val de Saire