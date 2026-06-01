Saint-Pierre-Église

La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Fête foraine tout le week-end.

Défilé, animations.

Feu d’artifice dimanche soir. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie

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English : La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice

L’événement La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire