La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église
La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église samedi 4 juillet 2026.
Saint-Pierre-Église
La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice
Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Fête foraine tout le week-end.
Défilé, animations.
Feu d’artifice dimanche soir. .
Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie
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English : La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice
L’événement La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire
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