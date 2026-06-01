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La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église

La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église

La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Abbé de Saint-Pierre

Ville : 50330 Saint-Pierre-Église

Département : Manche

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Saint-Pierre-Église

La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Fête foraine tout le week-end.
Défilé, animations.
Feu d’artifice dimanche soir.   .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie  

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English : La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice

L’événement La P’tite Saint-Pierre fête foraine, animations, feu d’artifice Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire

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