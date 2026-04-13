Saint-Pierre-Église

Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Le Songe Musical à l’Église de Saint-Pierre-Eglise

4 Rue de l’Église Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les 24, 25 et 26 juillet 2026, le Festival Polyphonique en Val de Saire vous invite à vivre trois jours d’émotions musicales au cœur des paysages et du patrimoine du Cotentin. Ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose cinq concerts, dans des lieux emblématiques mêlant histoire et culture.

Nicolas Kern a créé en 2025 le Songe Musical, un ensemble vocal professionnel au service d’un riche répertoire pour solistes. Pour cette 2e édition du festival le Songe Musical proposera spécialement un concert de chants baroques de Monteverdi, dont notamment la Sestina, son sublime chef-d’œuvre, ainsi que des chants renaissance castillans du siècle d’or espagnol.

Le Songe Musical nous permet de retrouver Donatien Mousset qui a enchanté le public avec son groupe les Fifrelins en 2024 et 2025.

Jauge limitée. .

4 Rue de l’Église Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 81 34 90 91 contact@vdsfestival.fr

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L’événement Festival Polyphonique en Val de Saire Concert Le Songe Musical à l’Église de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin