Concert Aziliz et Tania Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert Aziliz et Tania

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Aziliz et Tania, c’est deux musiciennes basées sur Rennes qui reprennent des chansons au violoncelle, à la guitare et aux percussions.

De la pop à la samba en passant par la chanson française, ce duo aime varier ses influences et univers au gré de ses envies.

En français, espagnol, anglais ou portugais, elles vous embarquent pour un voyage doux et intimiste qui réchauffent les coeurs. .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Concert Aziliz et Tania La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44