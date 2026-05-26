La Turballe

1ère Opération Grand Large La Turballe

Port et baie de La Turballe La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Avec GRAND LARGE, embarquons nos jeunes vers de nouveaux horizons ! .

Port et baie de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 20 92 67 grandlargelaturballe@gmail.com

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English :

L’événement 1ère Opération Grand Large La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44